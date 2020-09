Sardegna: stagione estiva da dieci milioni di presenze, (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta, da parte sua - conclude il presidente Solinas - oltre alle imponenti azioni finanziarie messe in campo a sostegno delle imprese, in particolare di quelle turistiche, destinerà altre risorse per aiutare il comparto a superare il momento difficile, sviluppare nuovi scenari e ampliare i mercati, e si impegnerà per dare definitiva attuazione ad un adeguato sistema di continuità territoriale aerea e marittima". Dai dati forniti si è sviluppato un interessante dibattito tra gli operatori, durante il quale anche il presidente di Confindustria, Maurizio De Pascale, ha dato atto al presidente Solinas e alla Giunta di una gestione virtuosa del sistema di controllo degli accessi. (segue) (Rsc)