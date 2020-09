© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "è al lavoro per gli indirizzi al governo su come usare il Recovery fund". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. "Transizione ecologica, trasformazione digitale, impatto di genere: le priorità per l’Italia. Una sfida decisiva per la ripresa, per il futuro del Paese", spiega il parlamentare democratico. (Rin)