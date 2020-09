Tunisia: fonti stampa, sollevato dall’incarico il rappresentante permanente alle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha richiamato il rappresentante permanente tunisino presso le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza, Kais Kabtani, senza precisarne le ragioni. Lo riferisce il sito informativo “Al Arabi al Jadid”, citando fonti diplomatiche di alto livello dell’Onu. Kabtani è stato richiamato con un telegramma in cui la diplomazia di Tunisi gli ha chiesto di “rientrare rapidamente nel paese”, senza chiarire le ragioni della convocazione. Secondo le fonti la mossa “non ha sorpreso soltanto la missione tunisina e l’ambasciatore, ma anche vari diplomatici del Consiglio di sicurezza”. Prima di ricevere l’incarico di rappresentante permanente all’Onu, Kabtani ha lavorato come ambasciatore di Tunisia in Etiopia e come rappresentante permanente del suo paese presso l’Unione africana. Prima ancora, Kabtani ha anche prestato servizio come ambasciatore di Tunisia presso Gibuti, Madagascar e le Seychelles. E’ la seconda volta nel 2020 che la Tunisia richiama il proprio ambasciatore all’Onu, dopo la sostituzione inattesa di Moncef Baati nel mese di marzo. (Tut)