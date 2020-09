Germania: ministero Interno, no a iniziativa Laender e comuni per accogliere migranti del campoo di Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno tedesco ha respinto l'iniziativa dell'organizzazione Sicherer Haefen (“Porti sicuri”), formata da Laender e comuni della Germania, per trasferire d'urgenza in territorio tedesco i migranti del campo profughi di Moria sull'isola di Lesbo in Grecia, devastato dagli incendi e già in condizioni di grave sovraffollamento. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Per il portavoce del ministero dell'Interno tedesco Steve Alter, anche dopo i roghi di Moria, “non vi è alcuna necessità” di modificare le norme sull'accoglienza dei profughi, di competenza federale. A Laender e comuni è, quindi, vietata ogni iniziativa autonoma. Già prima dell'incendio, i Laender di Berlino, Turingia e Brema si erano offerti di accogliere profughi dai campi allestiti dalla Grecia sulle proprie isole dell'Egeo. La medesima proposta era stata avanzata da Sicherer Haefen. Entrambe le iniziative erano state respinte dal ministero dell'Interno. (segue) (Geb)