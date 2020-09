Germania: ministero Interno, no a iniziativa Laender e comuni per accogliere migranti del campoo di Moria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è esploso questa notte nel campo d'accoglienza di Moria in Grecia, dopo alcuni scontri che hanno visto coinvolto un gruppo di migranti risultati positivi al Covid-19 che non volevano mettersi in isolamento con le loro famiglie. Migliaia di migranti ospitati nella struttura, nota per essere in condizioni di sovraffollamento e di recente sottoposta ad una serrata per contenere i casi di Covid-19, sono stati fatti evacuare. "L'incendio è esploso all'interno ed all'esterno del campo e lo ha distrutto. Ci sono oltre 12 mila migranti controllati dalla polizia su un'autostrada", ha dichiarato all'emittente televisiva "Skai" Stratos Kytelis, sindaco del capoluogo di Lesbo, Mitilene. A suo modo di vedere, "si tratta di una situazione molto difficile in quanto alcuni di coloro che sono stati fatti evacuare sono risultati positivi al Covid-19". Al momento non ci sono notizie di persone ferite a causa dell'incendio, mentre i danni alle strutture non sono ancora chiari. (Geb)