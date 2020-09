Scuola: De Priamo (Fd'I), su riapertura nidi caos totale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio, in una nota dichiara: "Oggi hanno riaperto i nidi comunali e dalle prime segnalazioni si registrano anomalie e disservizi". "Gli asili - aggiunge - sono stati aperti con il triage realizzato dai collaboratori della Multiservizi senza che gli stessi avessero avuto una adeguata preparazione e le ore per il personale dell'azienda sono scarsissime e insufficienti per poter supportare le educatrici dentro il nido. Sono assenti i responsabili Covid, quando invece la legge ne prevede la presenza dal primo giorno mentre mancano i dispositivi di protezione individuale. Ciliegina sulla torta: non sono presenti nei municipi piani di avvio del servizio validati dal Rspp". (Com)