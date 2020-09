Bielorussia: Fassino (Pd), fermare la repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in queste ore giungono dalla Bielorussia "notizie drammatiche di arresti, sequestri, espulsioni e misure repressive contro esponenti dell'opposizione civica e democratica. Atti tanto più gravi di fronte a un'opposizione che ha scelto di manifestare in modo non violento e pacifico". Lo ha affermato Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera, a conclusione dell'audizione online dei rappresentanti dell'opposizione bielorussa, svolta questa mattina dalla commissione Esteri di Montecitorio. "E' indispensabile che la comunità internazionale mantenga una costante e forte azione per fermare l'ondata repressiva, ottenere la liberazione delle persone arrestate, tutelare la sovranità della Bielorussia da ogni ingerenza esterna, e promuovere l'apetura di un negoziato finalizzato alla convocazione di nuove elezioni, libere, trasparenti e in presenza di osservatori internazionali", ha spiegato il deputato democratico. (segue) (Rin)