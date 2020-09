Migranti: 83 persone salvate da Emergency e Open Arms nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, nel Mediterraneo Centrale, sono state salvate 83 persone dalla nave Open Arms, nave umanitaria dell’omonima Ong, che sta viaggiando insieme a Emergency in soccorso dei migranti che fuggono in mare. Tra le 83 persone soccorse su un barchino di legno, ci sono 4 donne, di cui 2 in gravidanza, e 14 minorenni, tra i quattordici e i diciassette anni. Hanno raccontato di essere partiti lunedì sera da Zuara. Gli scafisti li avevano scortati in mezzo al mare fino al mattino, e poi abbandonati. A quel punto, l’imbarcazione ha deciso di lanciare un Sos. La Open Arms li ha intercettati ieri sera. A tracciare il racconto è stata la stessa Ong in un comunicato. Il trasbordo, fa sapere la nota, è durato circa un’ora, dalle 20.15 alle 21.30. "Per ora riscontriamo per lo più problemi di malnutrizione e scabbia. Un altro ragazzo presenta una lesione da decubito sulla natica sinistra a causa di tutto il tempo passato seduto nelle prigioni libiche. Tra le donne è stato riscontrato almeno un caso di violenza sessuale perpetrato durante la permanenza in Libia", ha raccontato Eleonora, infermiera di Emergency a bordo della Open Arms. (Com)