Venezuela: Maduro propone la somministrazione del vaccino "Sputnik V" ai candidati delle parlamentari

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha lanciato la proposta di somministrare lo "Sputnik V", il vaccino russo contro il nuovo coronavirus, a tutti i candidati alle elezioni parlamentari di dicembre, perché possano svolgere l'attività di campagna "in maggiore sicurezza". Si tratta solo di "una proposta per la sua valutazione tecnica, scientifica, politica e istituzionale", ha detto Maduro nella cerimonia di presentazione del Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione di forze che si presenterà alle urne. Il capo dello stato ha dato mandato alla vicepresidente, Delcy Rodriguez, di "parlare con il Consiglio nazionale elettorale per vedere se è possibile dare il vaccino russo a tutti i candidati e candidate alle elezioni". Maduro ha assicurato che "già a settembre arriveranno le prime dosi" dello "Sputnik V", da utilizzare per i test utili all'approvazione finale.Il vaccino russo, il primo ufficialmente registrato contro il Covid-19 registrato al mondo, deve ancora completare il percorso di test previsto dai protocolli internazionali. Il ministro della Salute, Mikhail Murashk, ha detto che le informazioni sugli studi clinici saranno pubblicate probabilmente entro lunedì. Diversi paesi hanno espresso scetticismo nei confronti del vaccino russo e anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ora ha affermato di non potersi esprimere in merito in quanto non in possesso delle informazioni sufficienti. Il vaccino russo, che ha preso il nome di "Sputnik V" in omaggio al primo satellite al mondo lanciato dall'Unione sovietica, ha bisogno ancora di un’ultima fase di test ma la sua certificazione sul mercato russo è giunta dopo meno di due mesi di test sugli esseri umani. Ad annunciare la registrazione del vaccino è stato il presidente, Vladimir Putin, affermando che anche una delle sue due figlie si è sottoposta al trattamento.La proposta è stata lanciata nel corso della presentazione dei 544 candidati con cui il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze di governo, parteciperà alle elezioni. Il cartello è composto da nove partiti tra cui il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Podemos, Patria para todos, Somos Venezuela e Alianza para el cambio. Tra i principali aspiranti a un posto nell'Assemblea nazionale (An), si segnalano il presidente delll'Assemblea nazionale costituente (Anc) e numero due del "chavismo", Diosdado Cabello, il dimissionario ministro dela Comunicazione, Jorge Rodriguez, la moglie e uno dei figli di Maduro, Cilia Flores e Nicolas Maduro Guerra. In corsa anche i militari in pensione Jesus Suarez Chourio e Gregorio Vielma Mora. La campagna elettorale, ha detto Maduro, sarà portata avanti da un gruppo di lavoro intitolato a Dario Vivas, deputato morto di Covid-19.In precedenza l’ex candidato presidenziale Javier Bertucci aveva presentato la piattaforma Alianza Democratica, composta da cinque partiti di opposizione che correranno uniti alle elezioni. L’alleanza è formata dai partiti Accion Democratica, Copei, El Cambio, Cambiemos e Avanzada Progresista. “È meglio lottare con i voti e non con l’astensione”, aveva detto Bertucci. “Questa alleanza non è stata creata solo per le parlamentari, ma vuole anche dare al paese opzioni per uscire da questo terribile conflitto”. I vertici dei partiti Copei e Accion Democratica sono stati designati di recente da una controversa decisione della Corte suprema (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) del Venezuela. Bertucci ha quindi lanciato un appello all'oppositore Henrique Capriles Radonski, chiedendogli di unirsi al progetto. Nei giorni scorsi il due volte candidato presidenziale ha avanzato l'ipotesi di una sua partecipazione alle elezioni parlamentari a determinate condizioni.L'annuncio sancisce la spaccatura interna all'opposizione venezuelana, tra chi rifiuta di prendere parte alle elezioni per il rinnovo dell'An e chi invece apre a una partecipazione al voto. Il primo fronte è capeggiato dal presidente dell'An Juan Guaidò, che ha di recente presentato il “Patto unitario per la libertà ed elezioni libere”, insieme ai rappresentanti di 37 partiti politici e di 105 organizzazioni della società civile. Il patto, in sette punti, ribadisce il rifiuto di partecipare alle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre e impegna i firmatari a dedicare i loro sforzi a delegittimare il processo, dentro e fuori il Venezuela. L'intesa prevede anche l’avvio di una campagna nazionale e internazionale per elezioni presidenziali e parlamentari libere; l’organizzazione di una piattaforma unitaria di coordinamento tra le forze democratiche e della società civile organizzata; la predisposizione di un governo di emergenza nazionale per dirigere la transizione e convocare elezioni libere. Nei punti dell'accordo sono previste anche garanzie per gli attori civili e militari che agiscono per ristabilire la democrazia; un rafforzamento della pressione internazionale sul governo di Maduro e l’attivazione dell’articolo 70 della Costituzione per convocare una consulta popolare, con appoggio internazionale, che permetta a tutti i venezuelani, dentro e fuori il paese, di fare sentire la propria voce.Le elezioni di dicembre sono un appuntamento di non poco peso politico. L'assemblea è il solo organo istituzionale controllato dalle opposizioni, anche se le sue funzioni - grazie a ripetute sentenze della Corte suprema - sono considerate non valide dal governo. Il fronte anti Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene inoltre che la presidenza dell'An sia cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Una interpretazione contestata dal governo secondo cui, inoltre, il presidente dell'Assemblea non è Guaidò, ma Luis Parra, deputato eletto al termine di una votazione ancora oggetto di contestazioni. Il parlamento è d'altro canto fondamentale per approvare accordi internazionali grazie ai quali Caracas può ricevere legittimamente aiuti da governi esteri. Diversi analisti ritengono questo un elemento determinante per sbloccare aiuti provenienti da partner storici come la Cina o la Federazione Russa. Servono dunque elezioni non viziate da ostacoli alla partecipazione democratica, elemento cruciale per il riconoscimento dell'organo legislativo a livello internazionale. E, preparandosi a una possibile vittoria, il governo ha preannunciato la chiusura - per la fine dell'anno - dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento parallelo che in modo duramente contestato anche oltre confine ha sin qui fatto le veci dell'Aula presieduta da Guaidò.L'intero processo si terrà secondo regole fissate dai nuovi vertici del Cne, nominati dalla Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) il 12 giugno contro il parere di oppositori e comunità internazionale. Viene aumentato il numero di deputati da eleggere da 167 a 277, un incremento del 66 per cento, scegliendo un sistema che permetta un “equilibrio” tra voto di lista e voto nominale. Secondo l’organo elettorale ciò si tradurrà “in una rappresentanza all’Assemblea nazionale così suddivisa: il 52 per cento per il sistema proporzionale e il 48 per cento per il sistema nominale”. Nel dettaglio, 130 deputati saranno eletti con voto nominale più tre seggi della comunità indigena per un totale di 133, altri 144 mediante voto di lista, di cui 96 nella lista regionale e 48 in una lista nazionale. Il Cne conserva le 87 circoscrizioni elettorali applicate nel processo elettorale del 2015 e annuncia inoltre di avere ampliato “considerevolmente” la partecipazione delle organizzazioni politiche. (Vec)