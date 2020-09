Senato: Caliendo (FI), riforma elettorato rompe equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono e resto fermamente contrario a questa riforma perché è dannosa per i cittadini e affida la rappresentatività a Rousseau. E non accetto anche, come invece vogliono i Cinquestelle, la sostituzione dela democrazia rappresentativa con forme di cosiddetta democrazia diretta". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo, intervenendo sul dl costituzionale in discussione al Senato. "Questa riforma rompe l'equilibrio della nostra Costituzione e il disegno cui si ispirarono i costituenti perché sacrifica completamente la democrazia rappresentativa. Se i parlamentari diventano succubi delle indicazioni delle segreterie di partito vengono meno al loro compito", ha aggiunto Caliendo. (com)