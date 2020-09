Tunisia: presidente Saied incontra comandante Africom, focus su lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha incontrato oggi al palazzo di Cartagine il comandante del Comando degli Stati Uniti in Africa (Africom), generale Stephen J. Townsend. Lo riferisce un comunicato della presidenza tunisina. La riunione ha avuto come argomenti principali il rafforzamento della cooperazione bilaterale fra Tunisia e Stati Uniti in vari ambiti, particolarmente nel settore militare e nella lotta al terrorismo. L’incontro si è svolto alla presenza del ministro della Difesa nazionale di Tunisi, Ibrahim al Bartaji. (Tut)