Coronavirus: unità crisi Lazio, verifica Asl Roma 1 su 5 contatti studente di America overseas school

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito allo studente positivo della American Overseas School of Rome, la Asl Roma 1 ha comunicato di aver effettuato la verifica sui contatti inizialmente segnalati dal Covid Response Team della scuola. Le interviste hanno permesso di circoscrivere a 5 studenti i contatti a rischio che effettueranno i tamponi rapidi. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio in relazione ai tempi e alle modalità dell'interazione con il caso positivo". Lo comunica l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Rer)