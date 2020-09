Usa: senatore McConnell tenta di unire i repubblicani sul nuovo pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito repubblicano al Senato, Mitch McConnell, è impegnato in queste ore nel tentativo di assicurare che i repubblicani votino uniti a favore del nuovo pacchetto di aiuti da circa 500 miliardi di dollari presentato ieri al Congresso. Lo scrive oggi il portale d’informazione “The Hill”, secondo cui l’obiettivo è di mettere pressione sui leader del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti e al Senato, rispettivamente Nancy Pelosi e Charles Schumer, perché ammorbidiscano le loro posizioni contrarie al pacchetto. Inoltre, secondo “The Hill”, i repubblicani sperano che un accordo sul nuovo pacchetto di stimolo all’economia possa alimentare la fiducia dei mercati azionari, in crollo la scorsa settimana dopo una sostenuta crescita nei mesi di luglio e agosto. “Trump ha bisogno del pacchetto perché i mercati azionari sono in calo. C’è la possibilità che i contagi da coronavirus aumentino in autunno e sappiamo che l’economia è uno dei grandi fattori in base ai quali la gente vota”, ha commentato Darrell West, direttore degli studi per la governance del Brookings Institute. “I Repubblicani – ha aggiunto West – vogliono proteggere il Senato e la presidenza. Per questo hanno bisogno di un accordo”. (segue) (Nys)