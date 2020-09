Usa: senatore McConnell tenta di unire i repubblicani sul nuovo pacchetto di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, il capo della Casa Bianca aveva più volte citato i rialzi record di Wall Street per dimostrare che l’economia statunitense è in forte ripresa. Tuttavia, nella sua più recente audizione al Congresso il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ricordato come lo stato dell’economia sia ancora dominato da una “significativa incertezza”. In questo contesto, l’approvazione del pacchetto di aiuti non solo sarebbe gradito all’elettorato, ma servirebbe anche a stabilizzare i mercati. Ieri Nancy Pelosi ha sottolineato le divisioni in seno al Partito repubblicano per ribadire la necessità di un pacchetto di stimolo ancora più ambizioso, definendo “patetica” la proposta presentata da McConnell. Quest’ultimo spera che il disegno di legge passi al Senato con almeno 60 voti, grazie ai quali potrebbe vantare il voto compatto dei repubblicani a favore del pacchetto e accusare i Democratici di fare ostruzionismo. Il voto è in programma per domani, ma al momento i Repubblicani appaiono spaccati. (segue) (Nys)