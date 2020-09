Usa: senatore McConnell tenta di unire i repubblicani sul nuovo pacchetto di aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori Josh Hawley, Rand Paul, Mike Lee e Ron Johson, scrive “The Hill”, sono scettici sulla necessità di spendere altre centinaia di miliardi di dollari in nuovi aiuti federali. “Non abbiamo più denaro. Non credo ne vada prestato ancora”, ha dichiarato Paul ieri pomeriggio. Hawley, astro nascente del partito, preme invece per un credito d’imposta pienamente rimborsabile per le spese scolastiche che non è stato inserito nel pacchetto. Se i Democratici dovessero votare compatti contro il disegno di legge, basterebbe il voto contrario di tre senatori repubblicani a bocciare il pacchetto prima ancora che arrivi alla Camera dei rappresentanti. Il disegno di legge presentato da McConnell include un sussidio di disoccupazione federale di 300 dollari a settimana fino alla fine dell'anno, un altro giro di finanziamenti del Paycheck Protection Program (Ppp) e protezioni di responsabilità civile da cause legali legate al coronavirus. Il piano include anche 105 miliardi di dollari per le scuole e altri 16 miliardi di dollari per i test sui coronavirus. McConnell non ha indicato il costo finale del pacchetto economico, ma secondo la stampa locale dovrebbe costare circa 500 miliardi di dollari, circa la metà del pacchetto di mille miliardi di dollari che i Repubblicani hanno presentato in luglio e che è stato affossato dal mancato accordo con i Democratici. (Nys)