Russia-Germania: ambasciatore tedesco a Mosca, caso Navalnyj non influenza relazioni bilaterali

- La situazione relativa all'esponente dell'opposizione Aleksej Navalnyj non rappresenta un problema nell'agenda bilaterale fra Germania e Russia. Lo ha detto l'ambasciatore tedesco a Mosca, Geza Andreas von Geir, dopo aver tenuto colloqui al ministero degli Esteri russo. "Nella conversazione con il primo vice ministro, l'ambasciatore von Geir ha sottolineato ancora una volta che questo caso non rappresenta una questione all'ordine del giorno dell'agenda bilaterale tedesco-russa. Allo stesso tempo, ha fatto riferimento alle dichiarazioni dell'Ue della Nato, del G7 e di molti altri Stati", si apprende da un comunicato dell'ambasciata tedesca a Mosca. La missione diplomatica ha sottolineato che durante la conversazione al ministero degli Esteri russo, l'ambasciatore von Geir ha delineato la posizione del governo federale su questo tema. "Navalnyj è stato vittima di un crimine commesso in Russia, per il quale è stato utilizzato un agente nervino del gruppo Novichok sviluppato in Russia, come confermato da test di laboratorio", prosegue la nota, ripresa dai media. (Rum)