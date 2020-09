Roma: Raggi a Gassman, vieni in periferia a San Basilio con me, abbiamo bel progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si rivolge all'attore romano Alessandro Gassman e gli chiede di andare con lei a visitare le periferie della Capitale. "Gassman d'accordo con te: le periferie vanno ascoltate - scrive Raggi -. Oggi abbiamo presentato a Villaggio Prenestino i primi nuovi bus tra i 328 acquistati per Atac. E abbiamo un bel progetto per San Basilio. Andiamo insieme - conclude -. Mi farebbe davvero piacere".(Rer)