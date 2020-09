Roma: uomini vittime di violenza, la commissione Pari opportunità ascolta "L'altra parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei milioni 788mila, il 31,5 per cento delle donne d'Italia, ha subito almeno una volta nella vita un qualche tipo di violenza fisica da parte di un uomo. Dal semplice schiaffo ai tentativi di stupro fino all'omicidio. I numeri dell'Istat danno bene l'idea di un fenomeno, che al di là delle legittime opinioni, merita costante attenzione. In Campidoglio, però, per una volta ci si occuperà del problema inverso. Del fenomeno assai meno diffuso, ma rappresentato della violenza sugli uomini. La presidente della commissione capitolina Pari Opportunità, la consigliera del M5s Gemma Guerrini, ha convocato per domani una seduta della commissione con all'ordine dei lavori "l'audizione della rappresentante dell’Associazione 'L’Altra Parte' per ’illustrazione della tematica relativa alla violenza sugli uomini". Per saperne di più bisognerà aspettare domani: appuntamento sulla piattaforma Microsoft Teams alle ore 12.(Rer)