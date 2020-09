Cultura: Fiano (Pd) su Luzzatto, scomparsa è perdita per tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Amos Luzzatto "è una perdita per tutto il Paese". Lo scrive in una nota il deputato e responsabile Esteri del Pd Emanuele Fiano. "Luzzatto è stato un uomo di cultura e di umanità superiore alla media. Da presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane rinnovò e rafforzò i legami della comunità ebraica con lo Stato italiano, non mancò mai di far sentire la propria voce contro ogni discriminazione, odio, violenza, o cancellazione della memoria. Mancherà a questo Paese e a tutti la sua voce libera e saggia", conclude Fiano. (Com)