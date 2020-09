Casa: assessore Roma, in corso il pagamento per il bonus affitto 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora al Patrimonio e politiche abitative di Roma, Valentina Vivarelli, in un post su Facebook riferisce che il pagamento per il bonus affitto 2020 è in corso. "Voglio rispondere ai cittadini che stanno chiedendo informazioni sul bonus affitto 2020 - scrive Vivarelli -. Innanzitutto confermo che i pagamenti sono in corso, mano a mano che viene completata l'istruttoria sulle oltre 49 mila domande ricevute viene disposto il pagamento alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Lo stanziamento di 12.100.000 di euro stabilito dalla Regione Lazio, segue le modalità di erogazione indicate a Roma Capitale dalla stessa Regione. Il contributo nasce dalla cifra stanziata per la città divisa per il numero delle domande ricevute. Il valore risultante è di 245 euro, da corrispondere nel rispetto del limite del 40 per cento di 3 mensilità di canone di locazione 2020. Una volta completato il controllo dei requisiti per tutte le domande e verificate quante sono legittime e quante illegittime, quindi non pagate, i soldi restanti verranno ridistribuiti tra gli aventi diritto che hanno ricevuto il contributo. È stato chiaro da subito - prosegue l'assessora - che i fondi per il bonus non erano adeguati ai numeri e alle pressanti richieste di tante famiglie romane colpite dall'emergenza Covid-19. Lo abbiamo comunicato in una lettera inviata alla Regione agli inizi del mese di maggio, in cui facevamo presente che a 10 giorni dalla chiusura del bando già oltre 30 mila famiglie in difficoltà economica in seguito all'emergenza coronavirus avevano fatto domanda del bonus. Con il rischio che la scelta di definire in anticipo la somma da destinare a Roma Capitale potesse penalizzare i cittadini romani per le peculiarità uniche che caratterizzano la Capitale, tra cui affitti più elevati. Gli uffici - conclude Vivarelli - stanno procedendo con le istruttorie e, se il richiedente ha i requisiti, dispongono l'erogazione del sostegno. Consapevoli delle gravi difficoltà economiche che stanno affrontando tante famiglie in seguito all'emergenza coronavirus, l'impegno è massimo per velocizzare il più possibile i pagamenti".(Rer)