Cinema: Fd'I, su Arena Farnesina presenteremo interrogazione in Campidoglio

- Sulla realizzazione dell'Arena cinematografica Farnesina l'Anac avrebbe rilevato una procedura amministrativa poco trasparente ipotizzando modalità anomale circa l'assegnazione del bando da parte del Municipio XV a guida M5s. In una nota gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Giorgio Mori consigliere nel Municipio XV, spiegano: "Come Fratelli d'Italia vogliamo capire cosa è accaduto, pertanto presenteremo un'interrogazione in Campidoglio affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda. Ascoltato all'esito del nostro question time - proseguono - in sede municipale il presidente ha confermato la richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione capitolina in particolare sui dubbi per la legittimità del procedimento di assegnazione. L'assenza da mesi di un assessore municipale al commercio - concludono - a causa delle dimissioni di Alessia Vivaldi, aumenta la nostra preoccupazione per il vuoto politico di cui stiamo pagando le conseguenze". (Com)