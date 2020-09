Caso camici: insulti contro famiglia Fontana su muro a Varese, Dini sporge denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore unico della "Dama spa", Andrea Dini, ha sporto denuncia alla Questura di Varese dopo che lo scorso 5 settembre in via Piemonte, nel quartiere di Masnago, su un muro di una casa lungo la strada che conduce all'azienda è comparsa la scritta in vernice rossa "Dama di Fontana sei la p....na Lega merda" accompagnata da un teschio animale. Agli investigatori della Digos il cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, indagato nel caso camici, ha spiegato che: "Probabilmente - si legge nel verbale di denuncia - la frase ingiuriosa deriva da un clima d'odio generato da una parte della stampa che ha in modo pretestuoso utilizzato un'inchiesta in essere della Procura della Repubblica di Milano". La scritta ingiuriosa è stata già cancellata dall'amministrazione comunale varesina. (Rem)