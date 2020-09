Francia: Consiglio scientifico, su Covid-19 governo dovrà prendere "decisioni difficili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio scientifico francese, Jean-François Delfraissy, sostiene che il governo francese sarà "costretto a prendere un certo numero di decisioni difficili" tra otto o dieci giorni "massimo" per arginare la circolazione del coronavirus. "La Francia si posiziona adesso ad un livello che è preoccupante, che non è quello della Spagna ma che non ne è lontana, con un ritardo forse di una quindicina di giorni e che è molto più severo di quello dell'Italia", ha affermato Delfraissy durante un punto stampa tenuto in linea. L'esperto ha poi spiegato che alcune stime mostrano come alcune regioni, come la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca) si potrebbero trovare in una "situazione difficile nell'offerta delle cure in termini di letti di rianimazione" nelle prossime settimane. Il Consiglio scientifico in un rapporto trasmesso al governo il 3 settembre ha inoltre confermato quanto anticipato dal ministro della Salute, Olivier Veran, affermando che il periodo di quarantena può passare da 14 a 7 giorni. (Frp)