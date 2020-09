Speciale infrastrutture: obiettivi Pnrr, rete stradale e autostradale, ponti e viadotti e smart districts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle infrastrutture "per la mobilità" le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano figurano il "completamento dei corridoi Ten-T" della rete ferroviaria, L'Alta velocità di rete "per passeggeri e merci", lo "sviluppo della rete stradale e autostradale, ponti e viadotti". Nella bozza di Linee guida che "Agenzia Nova" ha potuto visionare sono inoltre elencati gli "smart districts e l'intermodalità logistica integrata" nonché la mobilità pubblica e privata "a impatto ambientale sostenibile". Obiettivi di "una nuova stagione di pianificazione strategica di medio periodo", per, si legge ancora nel testo, un Paese "più competitivo, equo e vivibile, riducendo il divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno". (Rin)