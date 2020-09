Sport: accordo Campidoglio e Roma Tre per gestione stadio "Alfredo Berra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata ieri dalla giunta capitolina la delibera contenente il provvedimento relativo al contratto e schema di approvazione tra Roma Capitale e l'università degli studi di Roma Tre per la gestione dello stadio Alfredo Berra. "Il mondo sportivo romano - si legge in una nota del Campidoglio - taglia un traguardo importante, mai raggiunto prima a Roma, attraverso l'applicazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nel 2018 era già stato utilizzato, per la prima volta in assoluto a Roma, l'atto normativo per il perfezionamento dello schema di convenzione tra Roma Capitale e Fidal per la realizzazione della 'Casa dell'atletica romana'presso lo stadio Paolo Rosi. L'art. 15 prevede un affidamento, per un periodo di tempo medio-lungo, di spazi adibiti ad attività sportiva da manutenere con interventi di riqualificazione e da valorizzare con l'obiettivo di garantire promozione, sviluppo e diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli. L'interesse pubblico, perseguito attraverso la convenzione, è rappresentato dalla fattiva condivisione degli obiettivi fra i due enti". (segue) (Com)