Sport: accordo Campidoglio e Roma Tre per gestione stadio "Alfredo Berra" (2)

- L'affidamento, "per un importo totale di circa 600mila euro - spiega il Campidoglio - ha una durata temporale di 18 anni, durante i quali l'università degli studi Roma Tre garantirà la riqualificazione dell'impianto sportivo capitolino con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, conferendo gratuitamente a Roma Capitale le opere che verranno realizzate. Grazie all'accordo si potrà provvedere alla formazione sportiva degli studenti oltre alla realizzazione di attività sociali e sportive per la cittadinanza e le società sportive presenti sul territorio. Saranno inoltre garantite attività per avviare, in maniera gratuita, alla pratica sportiva amatoriale e pre-agonistica gli studenti universitari e, infine, verranno poste in essere attività di studio, ricerca scientifica e monitoraggio per valutare gli effetti della pratica sportiva sul benessere psico-fisico degli studenti, i cui risultati saranno a disposizione di Roma Capitale e della comunità scientifica". (segue) (Com)