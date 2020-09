Sport: accordo Campidoglio e Roma Tre per gestione stadio "Alfredo Berra" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risultato importante "per la città di Roma - conclude il comunicato del Campidoglio - che per la prima volta ha utilizzato gli accordi previsti dall'art. 15 e dato seguito all'interesse della collettività. Il primo accordo del genere è stato fatto nel 2018 in occasione dell'istituzione della Casa dell'atletica romana che è stata inaugurata all'interno dello storico impianto del Paolo Rosi, ricorda l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia. Oggi si ricorre nuovamente a questo eccezionale strumento che permetterà a un impianto capitolino di essere valorizzato in virtù di un accordo tra pubbliche amministrazioni e per una durata di molti anni garantendo un servizio strutturato e funzionale all'interesse collettivo. A breve verranno siglati nuovi accordi similari su altri impianti e con altri enti: l'Amministrazione sta dando una prospettiva e un futuro nuovo agli impianti sportivi della Capitale e ai quadranti dei territori che li ospitano, valorizzando il patrimonio impiantistico e garantendo nel tempo una qualificata manutenzione che risponde all'obiettivo di tutelare la promozione dello sport quale elemento e valore qualificante della vita sociale". (Com)