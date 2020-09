Germania: simulazione emergenza nazionale domani in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene pubbliche di tutte le città della Germania suoneranno contemporaneamente alle 11:00 di domani, 10 settembre, per simulare un'emergenza nazionale. È quanto disposto dall'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofi (Bbk), che ha pianificato il primo “giorno dell'avvertimento” su scala nazionale in Germania. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'obiettivo del governo federale e degli esecutivi dei Laender è sensibilizzare la popolazione su emergenze quali un attacco terroristico, un terremoto, un disastro nucleare o un'improvvisa interruzione della distribuzione di energia elettrica in tutta la Germania. Con l'impiego di tutti i “moltiplicatori di avvertimento”, la popolazione dovrebbe quindi essere messa in stato d'allarme tramite radio, cartelloni, sirene o camion con altoparlanti. (Geb)