Insultò su Facebook il carabiniere ucciso Cerciello Rega, insegnante a giudizio per diffamazione e vilipendio

- Citazione diretta a giudizio per Eliana Frontini e il marito Roberto Breccia di Novara. La donna è la stessa che, dopo l'omicidio di Mario Cerciello Rega avvenuto nel luglio dello scorso anno a Roma, scrisse in un post su Facebook "Uno di meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza".L'insegnante, dopo le dure critiche che videro anche l'intervento del governo, rimosse il post e il marito, per difenderla, sostenne che il testo fu scritto da un parente che aveva libero accesso alla casa. L'avvocato Massimo Ferrandino, legale della vedova Cerciello, ha presentato presso la procura di Novara una denuncia contro la coppia. Dopo le indagini, i due sono stati citati in giudizio. Lei dovrà rispondere di vilipendio nei confronti delle forze armate e diffamazione. Il marito di favoreggiamento."Sono molto soddisfatto per l'accoglimento della denuncia che abbiamo fortemente sostenuto - dichiara ad Agenzia Nova l'avvocato Massimo Ferrandino - e dell'ottimo lavoro portato avanti con pervicacia e professionalità dalla dottoressa Baglivo della procura di Novara". (Rer)