Ue: Consiglio, sì a bilancio 2021 per affrontare danni causati da pandemia

- Oggi gli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione europea hanno concordato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Ue per il 2021. In totale, la posizione del Consiglio per il bilancio del prossimo anno ammonta a 162,9 miliardi di euro in impegni e a 164,8 miliardi di euro in pagamenti. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. "Il bilancio 2021 aiuterà l'Ue ad affrontare i danni della pandemia di Covid-19, che ha colpito profondamente le nostre società e le nostre economie. La posizione del Consiglio è pienamente allineata alle priorità concordate dai leader dell'Ue a luglio per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Essa fornisce mezzi adeguati per sostenere una ripresa sostenibile e la transizione verde e digitale dell'Ue", ha commentato il ministro federale tedesco delle Finanze, Olaf Scholz. (Beb)