Alitalia: De Micheli, costituzione newco imminente, controllo statale non sarà a tempo illimitato

- Un piano “ambizioso” con un orizzonte temporale di cinque anni, volto al ribilanciamento tra lungo, breve e medio raggio, al rinnovo della flotta e alla digitalizzazione di processi e servizi. Questi i punti cardine della strategia del governo per la newco di Alitalia, su cui la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha fatto il punto durante la sua audizione odierna in commissione Trasporti alla Camera dei deputati. Sempre più imminente quindi la costituzione della nuova società, con il relativo decreto interministeriale che “è stato inviato in questi giorni ai ministri competenti”. Ribadendo quanto il trasporto aereo (e le infrastrutture collegate ad esso) rappresenti un settore cruciale per il risparmio del paese, la ministra ha sottolineato che “la newco avrà un capitale sociale di 20 milioni e opererà in assoluta discontinuità con Alitalia, intervenendo anche in termini di contrattualistica commerciale e costi operativi”. La titolare del Mit ha poi ricordato brevemente gli step del percorso, sottolineando che il Piano industriale per lo sviluppo dell’offerta di cui si occuperà la newco dovrà essere sottoposto al Parlamento e alla Commissione europea entro 30 giorni dalla costituzione, e che al suo interno “si potrà prevedere” la costituzione di società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività, insieme allo sviluppo di sinergie o alleanze con soggetti nazionali o stranieri. (segue) (Ems)