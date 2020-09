Alitalia: De Micheli, costituzione newco imminente, controllo statale non sarà a tempo illimitato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha poi nuovamente ribadito che “il tema dei livelli occupazionali rimane in cima alle nostre preoccupazioni”, ricordando che agli amministratori straordinari di Alitalia è stato conferito esplicito mandato per salvaguardare questo aspetto, compatibilmente con le tempistiche dell’operazione che “ovviamente saranno legati all’andamento del mercato”, le cui possibili evoluzioni sono tuttora incerte a causa della pandemia. “Man mano che verranno iniettati nella newco nuovi aeromobili e aumenteranno le rotte disponibili il personale verrà gradualmente richiamato, ma oggi siamo nella condizione di poter garantire che questo percorso non sarà traumatico per chi non sarà immediatamente richiamato nella prima fase”, ha detto. Una volta concluso questo primo passaggio, ha spiegato, ci saranno le condizioni “per poter accedere sul mercato alla possibilità di costituire alleanze, sinergie ed eventuali compartecipazioni”. Una compagnia quindi, secondo la ministra, che non continuerà ad essere a totale controllo statale per un periodo illimitato. (segue) (Ems)