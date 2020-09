Alitalia: De Micheli, costituzione newco imminente, controllo statale non sarà a tempo illimitato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma per la costituzione, ha precisato, prevede la possibilità di partecipare alla gara oppure di andare a trattativa privata. “Posso confermare la prospettiva di trovare un vero partner industriale, dal momento che un intervento statale è giusto ma con la ripresa si deve lasciare spazio all’impresa privata, ma voglio precisare che non esiste alcuna lettera o comunicazione, formale e non, da parte della Commissione europea che chieda di privatizzare”, ha detto, aggiungendo che migliore sarà la condizione di partenza della newco, tanto più “questa sarà in grado di realizzare linee guida e strategie efficienti, rendendosi appetibile per eventuali partner”. In particolare, con riferimento alla compatibilità con l’ordinamento europeo delle misure adottate dal governo nel settore del trasporto aereo, la ministra ha sottolineato che “nel corso delle interlocuzioni con la Commissione Ue è stato ripetutamente evidenziato come le iniziative siano in linea con le previsioni comunitarie”. (segue) (Ems)