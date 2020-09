Alitalia: De Micheli, costituzione newco imminente, controllo statale non sarà a tempo illimitato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contesto tuttora incerto quello in cui si inserisce l’operazione, a fronte soprattutto dell’impossibilità di fare previsioni sull’evoluzione della pandemia e sulle sue conseguenze nel mercato domestico, europeo e globale. “Per quanto riguarda la dimensione aziendale l’obiettivo è di avere una flotta di oltre cento aerei, ma nel corso del primo anno bisognerà mostrare capacità e flessibilità, in modo da essere in grado di stare dietro ad ogni modificazione di mercato e adeguarci alle sue condizioni”, ha spiegato, sottolineando che nonostante una situazione “complessa sul piano della liquidità” negli ultimi mesi è stata registrata una ripresa dei voli domestici in una misura maggiore rispetto all’estero. “Gli analisti concordano sul fatto che, laddove non vengano disposte nuove misure di contenimento a causa del Covid-19, il mercato nazionale recupererà i volumi precedenti la crisi ad un ritmo più sostenuto rispetto al mercato internazionale”, ha aggiunto, sottolineando che la newco “dovrà tenere conto della ripresa che, lentamente ma gradualmente, interesserà il mercato domestico per orientarsi progressivamente nel ribilanciamento tra breve, medio e lungo raggio”. (Ems)