Nigeria: industriali, Paese riapra le frontiere e colga le opportunità commerciali

- La Nigeria deve riaprire le sue frontiere e cogliere al volo le opportunità commerciali, ratificando l'Accordo sull'Area di libero scambio continentale africano (AfCfta). Lo ha dichiarato oggi il Gruppo del vertice economico nigeriano (Nesg) in un comunicato. "La Nigeria deve sfruttare le opportunità commerciali nella regione. Chiediamo che il governo ratifichi l'Accordo di libero scambio continentale africano (AfCfta). Siamo convinti che con le infrastrutture necessarie, la nostra capacità di innovazione, il nostro duro lavoro e la nostra creatività, l'economia e il popolo nigeriano saranno tra i più grandi beneficiati del libero scambio in Africa, in particolare nell'Africa occidentale", si legge nel comunicato. Il Gruppo ha sottolineato con preoccupazione il crescente livello di povertà del paese, amplificato dall'impatto dell'epidemia di coronavirus. Tanti nigeriani soffrono ancora la fame, nonostante le risorse economiche messe a disposizione dalla Banca centrale nigeriana per contrastare la penuria di cibo. "L'agricoltura e la soddisfazione dei bisogni alimentari primari sono oggetto della nostra più viva attenzione. È necessaria una completa revisione della gestione e del sostegno del settore agricolo, e di tutti i settori correlati, al fine di ottenere un maggior valore per i nostri investimenti", conclude il comunicato che individua nello scarso livello di sicurezza del Paese la ragione dell'instabilità e della povertà diffusa. (Res)