Migranti: Unicef su incendio a campo di Moira, priorità è proteggere i bambini

- L'Unicef esprime la sua più profonda solidarietà ai rifugiati e ai migranti colpiti dall'incendio nel campo di Moria in Grecia ed è pronto ad aiutare ad affrontare i bisogni immediati di oltre 4 mila bambini, in particolare dei 407 minorenni non accompagnati, estremamente vulnerabili. In un comunicato l'Unicef ringrazia le autorità locali e i soccorritori in prima linea che hanno lavorato tutta la notte per affrontare la crisi. "La pandemia da coronavirus rende ancora più complessa e cruciale l'attuazione di una risposta rapida e sicura. Con i nostri partner, abbiamo trasformato il centro dell'Unicef Tapuat per il sostegno ai bambini e alle famiglie, che si trova vicino al campo di Moria, in un rifugio d'emergenza. Questo può ospitare temporaneamente le persone più vulnerabili, compresi i bambini non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e altre persone con esigenze particolari, fino a quando non saranno identificate delle alternative. Più di 150 bambini non accompagnati sono attualmente ospitati lì", si legge nel comunicato. "La priorità dell'Unicef è di garantire l'immediata sicurezza e protezione dei bambini, in coordinamento con il governo greco, il segretario speciale per la protezione dei minorenni non accompagnati, le autorità locali e i nostri partner dell'Onu e della comunità delle Ong. Gli eventi di ieri sera servono a ricordare con forza l'urgente necessità di un Patto Ue sulle migrazioni umano e a misura di bambino, che rispetti i diritti dei bambini a una protezione e a servizi adeguati in tutta Europa", si aggiunge. (Com)