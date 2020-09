Cooperazione: vice ministra del Re in visita il Pam per il "multilateralismo efficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, ha visitato la sede del Programma alimentare mondiale (Pam) a Roma e ha incontrato il direttore esecutivo David Beasley. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’incontro ha confermato la convergenza tra le azioni umanitarie del Pam, secondo il proprio mandato centrato sulla sicurezza alimentare e le priorità della Cooperazione italiana e ha permesso un proficuo scambio di opinioni sugli interventi in corso del Pam per la sicurezza alimentare nelle principali aree di crisi, anche con il sostegno dell’Italia. La Vice Ministra ha rappresentato l’intenzione italiana di accrescere il contributo finanziario complessivo all’agenzia per l’anno 2020, in particolare in Libia e Sahel, come segno tangibile del sostegno italiano all’operato del Pam in aree di strategico interesse per il nostro Paese. Beasley ha ringraziato il governo italiano per l’ospitalità offerta al Pam e per il rilevante contributo alle attività dell’agenzia. Ha quindi concordato con la vice ministra sull’interesse a incrementare ulteriormente la collaborazione sul campo tra la cooperazione italiana e il Pam, oltreché nel più ampio contesto internazionale ed europeo. Entrambi hanno convenuto circa la necessità, data la pandemia in corso, di rafforzare le attività di un “multilateralismo efficace” a favore di uno sviluppo durevole. Del Re e Beasley hanno riconosciuto il rilievo della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi quale centro di eccellenza per la risposta umanitaria e la logistica, impegnandosi a collaborare insieme per rafforzarne capacità e ruolo. (Com)