Argentina: sicurezza, forte protesta della polizia di Buenos Aires in reclamo di aumenti salariali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contestazione della maggiore forza di polizia del paese, con circa 90 mila agenti in attività, si inserisce in un delicato panorama complessivo che vede la provincia di Buenos Aires come epicentro della pandemia del nuovo coronavirus nel paese, con oltre il 50 per cento del totale dei contagi giornalieri, circa seimila nelle ultime 24 ore. Non solo. Il distretto più popoloso dell'Argentina, con 16 milioni di abitanti su 54, soffre una forte crisi economica e sociale prodotta dalla grave recessione iniziata nel 2018, crisi aggravata dall'impatto della pandemia. L'acuirsi degli squilibri sociali è culminato la settimana scorsa con la maggiore occupazione di terre mai registrata da parte di organizzazioni di disoccupati e senzatetto. Migliaia di persone, per lo più famiglie, in 100 ettari di terra inutilizzata nella località di Guernica. La giustizia ha già ordinato lo sgombero, una circostanza che obbliga adesso il governo peronista di Kicillof a una difficile decisione riguardo all'esecuzione di un'eventuale azione di forza pure dalle conseguenze imprevedibili. (Abu)