Ambiente: Capriccioli (Radicali), approvato odg in consiglio regionale Lazio su iniziativa Ice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale del Lazio ha approvato un ordine del giorno a prima firma del consigliere di +Europa Radicali, Alessandro Capriccioli, che impegna il presidente della Regione e l'assessore all'Ambiente a sostenere e promuovere l'iniziativa dei cittadini europei (Ice) Stop global warming. In una nota Capriccioli spiega: "L'Ice è un importante strumento di democrazia partecipativa attraverso cui i cittadini europei possono presentare alla commissione europea proposte da sottoporre alla discussione del parlamento europeo. Stop global warming intende combattere il riscaldamento globale attraverso il carbon pricing, il meccanismo che introduce forme di tassazione per le aziende che emettono gas serra. Prevedere una tassazione sulla Co2 - sottolinea il consigliere - è il modo più efficace per limitare le emissioni, come hanno affermato le istituzioni europee inserendo il carbon pricing tra le priorità per combattere i cambiamenti climatici. Perché l'iniziativa sia presentata alla commissione europea e discussa dal parlamento europeo sono necessarie un milione di firme di cittadini europei entro il 22 gennaio 2021. Attraverso questo ordine del giorno - conclude - la giunta regionale del Lazio si impegna a informare i cittadini, anche sul suo sito istituzionale, a favorire la sottoscrizione dell'Ice anche attraverso gli enti locali e a informare il consiglio regionale sulle attività svolte".(Com)