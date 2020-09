Bulgaria: premier Borisov, la mafia preme per la caduta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia preme per la caduta del governo in Bulgaria: lo ha detto oggi il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, durante la visita a un centro per bambini malati di cancro, costruito tra i villaggi di Opitsvet e Bezden, nell'ovest del paese. La dichiarazione è stata riportata dall'agenzia di stampa bulgara "Novinite". "La mafia vuole rovesciare il governo, il gioco d'azzardo, il contrabbando, tutti sono in strada contro di noi. Per questo credo che non dovrei dare le dimissioni", ha dichiarato Borisov, aggiungendo che il governo di Sofia da lui guidato continuerà a lavorare attivamente. "Ecco perché li irritiamo così tanto. Vogliono farci dimettere ma non sanno cosa fare", ha concluso il primo ministro. (segue) (Seb)