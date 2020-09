Bulgaria: premier Borisov, la mafia preme per la caduta del governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 agosto il premier bulgaro ha proposto la convocazione di una Grande assemblea nazionale per modificare la Costituzione esistente, principalmente nella parte relativa al sistema giudiziario. Borisov ha inoltre detto che si dimetterà dalla carica di primo ministro il giorno in cui l'attuale parlamento deciderà a favore della convocazione di una Grande assemblea nazionale sul tema. In una nota ripresa dai mezzi d'informazione Borisov ha spiegato che la Costituzione può essere modificata solamente attraverso la convocazione di tale assemblea. "Ecco perché propongo la sua convocazione, per introdurre una serie di modifiche significative", ha dichiarato il premier. Fra le altre proposte di modifica, secondo Borisov, dovrebbero esserci l'abolizione del Consiglio giudiziario supremo e l'istituzione di un Consiglio giudiziario dei giudici e di un Consiglio giudiziario dei procuratori. "I due Consigli tratteranno separatamente le questioni relative ai giudici, da un lato, e ai pubblici ministeri dall'altro", ha aggiunto il premier. In linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, inoltre, Borisov propone che i membri del Consiglio giudiziario dei giudici siano eletti da 7 membri della comunità professionale e 6 dell'Assemblea nazionale. Il mandato del presidente della Corte di cassazione, del tribunale amministrativo supremo e del procuratore capo dovrebbe inoltre diventare quinquennale, ha aggiunto Borisov, osservando che occorre anche limitare i poteri del ministro della Giustizia alla sola proposta di progetti di bilancio agli organi competenti e alla gestione del patrimonio immobiliare della magistratura. Fra le altre proposte vi è anche un'audizione del Procuratore generale presso il parlamento ogni 6 mesi. (segue) (Seb)