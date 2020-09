Milano: Sala, vediamo se centrodestra a ottobre davvero avrà candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’arrivo della seconda talpa al cantiere Solari della M4, ha espresso delle perplessità sul fatto che il centrodestra riesca davvero ad annunciare il candidato sindaco in ottobre. “Il centrodestra è alla ricerca di spazi in cui dire qualcosa di diverso, ognuno fa la sua parte e io parlo con rispetto di tutti. Dico che il nostro progetto di città è chiaro, può essere discutibile, e su quello chiamerò Milano a un confronto e spero proprio che non sia solo con quelli che sono dalla mia parte, ma con la città”, ha esordito Sala. “Il punto - ha aggiunto - è qual è il progetto del centrodestra: ho sentito dire da esponenti della Lega che a ottobre si saprà il loro candidato, doveva essere settembre e lo stesso si può dire di me”. “Non è un problema di attendismo però vediamo se davvero a ottobre avranno un candidato, mi pare che abbiano una rosa tra cui scegliere. Beati loro”, ha concluso il sindaco.(Rem)