Viabilità: Anas, limitazioni al transito lungo ss36 in provincia di Como

- Proseguono le attività di Anas per il rifacimento delle pavimentazioni lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga. Per consentire i lavori in piena sicurezza è stata predisposta la chiusura della rampa di ingresso dalla rotatoria Sant'Agata all'innesto della statale 36, in direzione Lecco, dalle ore 21 di domani fino alle ore 6 del giorno successivo. Il traffico proveniente da Chiavenna verrà deviato presso il ramo di svincolo parallelo lungo la Via "Al Trivio" e lungo la rampa "L" della rampa di immissione nella statale. Sempre in direzione Lecco e, nella medesima fascia oraria, verrà effettuato il restringimento carreggiata dall'innesto con l'asse principale della statale alla galleria 'Villatico'. (Com)