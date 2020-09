Speciale scuola: Piloni (Pd), in Lombardia tempi troppo lunghi per tamponi in istituti, Regione chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'intera classe della scuola Iside Franceschini di Crema è stata messa in isolamento in attesa dell'esito del tampone fatto a tutti gli studenti. Se non si interviene rapidamente, situazioni come questa si moltiplicheranno molto velocemente, la Regione Lombardia deve chiarire al più presto, con un atto formale a tutte le ATS, quali protocolli seguire per i casi sospetti e soprattutto deve attivarsi affinché la processazione e refertazione dei tamponi sia eseguita al massimo entro le 24 ore. In alternativa rischieremo di bloccare ancora una volta l'intera regione". È quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che oggi ha scritto formalmente al direttore generale Welfare Marco Trivelli per segnalare la situazione e chiedere di chiarire altrettanto formalmente alle ATS la procedura corretta qualora si riscontrino casi positivi nelle scuole, con l'obiettivo di evitare che situazioni analoghe accadano in altre scuole della nostra Regione. "Le linee ministeriali del 28 agosto prevedono che, a seguito di segnalazione del pediatra, solo in caso di test positivo 'si notifica il caso, si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata' - spiega Piloni -. Indicazioni nazionali che non fanno però i conti con il fatto che, in Lombardia, i tempi tra l'esecuzione di un tampone e l'esito sono estremamente lunghi e di conseguenza noi abbiamo una intera classe di bambini con i relativi genitori, costretti a rimanere in casa per l'incapacità di questa regione di gestire in giornata esecuzione e refertazione dei test". (Com)