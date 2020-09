Speciale energia: Polonia, società petrolifera Pkn Orlen persegue obiettivo di neutralità climatica entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen intende perseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo ha detto il suo presidente Daniel Obajtek, ripreso dal portale "Business Insider". Entro il 2030 la società pianifica di ridurre del 20 per cento le emissioni di CO2 delle sue raffinerie e dei suoi impianti petrolchimici e del 33 per cento quelle del settore della produzione di energia. Secondo il suo presidente, Orlen "è la società meglio preparata alla trasformazione energetica in Polonia". Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle sue attività, Orlen investirà la cifra di 25 miliardi di zloty (5,5 miliardi di euro). (Vap)