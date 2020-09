Speciale energia: Ucraina, Naftogaz presenta nuovi progetti per incentivare la produzione di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale Naftogaz ha presentato a Kiev una serie di progetti per incentivare la produzione di gas naturale in Ucraina. Lo rende noto l'ufficio stampa della compagnia con un comunicato, ripreso dall'agenzia "Ukrinform". All'incontro hanno presenziato il primo ministro ucraino, Denys Shmyal, funzionari dei ministeri e parlamentari ucraini. "Il gruppo Naftogaz è pronto a implementare i progetti pilota in nuove aree di produzione. In particolare, sono state presentate ai partecipanti al meeting le prospettive di sviluppo di orizzonti profondi, di depositi di gas non convenzionali provenienti da rocce strette e dalla piattaforma del Mar Nero", si legge nel comunicato. Il primo ministro ha ribadito l'importanza della produzione di gas naturale per l'economia e l'indipendenza energetica dell'Ucraina, assicurando il pieno sostegno statale. "Per l'Ucraina, la produzione di gas dovrebbe porre le basi dell'indipendenza energetica. È necessario portare avanti le esplorazioni che sono state avviate e iniziare immediatamente la produzione. Da parte sua, il governo sta facendo ogni sforzo per questo, contiamo su importanti iniziative legislative da parte dei parlamentari", ha dichiarato Shmyal. (Rum)