Terrorismo: arrestato in Norvegia sospetto autore dell'attentato a rue de Rosier a Parigi

- È stato arrestato in Norvegia dalle autorità locali un uomo sospettato di essere uno degli autori dell'attentato di rue de Rosier, avvenuto nel 1982 nel quartiere ebraico di Parigi, dove persero la vita 6 persone e altre 22 rimasero ferite. La polizia antiterrorista norvegese (Pst) annunciando l'arresto non ha rivelato l'identità del sospetto. Da diversi anni la Francia richiede ad Oslo l'estradizione di Walid Abdulrahman Abou Zayed, che vive in Norvegia dal 1991 e ha più volte negato di aver fatto parte del gruppo palestinese Consiglio rivoluzionario di al Fatah.(Frp)