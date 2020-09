Trasporto aereo: De Micheli, analisi molto incerte perché imprevedibile decorso pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operato della nuova società dovrà affiancare la situazione reale del mercato, e le decisioni future dipenderanno dall’evoluzione della pandemia e dai suoi effetti sul contesto economico: al momento le analisi sono ancora molto incerte perché in molti paesi è incerto il decorso della pandemia. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Trasporti alla Camera sulle prospettive di sviluppo di Alitalia. “Le stime, in ogni caso, confermano che il mercato domestico dovrebbe continuare lentamente ma inesorabilmente la ripresa, e di questo la newco dovrà tenere conto per orientarsi progressivamente nel ribilanciamento tra breve, medio e lungo raggio”, ha detto. (Rin)