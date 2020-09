Libano-Israele: segretario Usa Schenker, progressi in accordo su demarcazione marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo quadro per definire la demarcazione dei confini marittimi tra Israele e Libano ha visto dei progressi. Lo ha dichiarato durante un incontro con la stampa il vice segretario degli Stati Uniti per il Medio Oriente, David Schenker. “Penso che ci stiamo avvicinando. Ci siamo un pò impegnati in proposito”, ha spiegato, ricordando l’operato del suo predecessore, David Satterfield, lo scorso anno. “Abbiamo trascorso un anno facendo la spola tra il Libano e Israele per cercare di ottenere quello che in realtà è solo un accordo quadro”, ha proseguito. L’accordo è “importante, ma avrebbe dovuto essere completato molto tempo fa”. “Spero di poter venire in Libano e poi firmare questo accordo nelle prossime settimane”, ha dichiarato Schencker. La questione della demarcazione dei confini marittimi tra Israele e Libano assume una particolare rilevanza, alla luce delle licenze per lo sfruttamento delle risorse degli idrocarburi assegnate nel febbraio 2018 e della nuova gara per l’assegnazione di nuovi permessi esplorativi.(Lib)