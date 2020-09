Torino: inseguimento dopo furto d'auto in corso Francia, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini di 40 e 52 anni, italiani, sono stati arrestati dopo aver rubato un'auto in corso Francia. E' successo nei giorni scorsi a Torino. Mentre si trovava in birreria la vittima ha visto passare in corso Monte Cucco la sua auto, che aveva parcheggiato appunto in corso Francia, con a bordo i due ladri. Così, con l'aiuto di un amico, è partito all'inseguimento a bordo di un furgone. E' riuscito a raggiungere la sua vettura in via Sagra di San Michele, dove i ladri l'hanno abbandonata. Il tutto mentre era in contatto telefonico con la Questura, che aveva chiamato poco prima. Gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato uno dei fuggitivi nei garage di uno stabile di via Sagra di San Michele: l’uomo era nascosto dietro alcuni cartoni. Poco dopo gli agenti hanno fermato, poco distante, anche il secondo ladro mentre si stava allontanando insieme ad un altra persona. L’uomo ha tentato di giustificare la sua presenza lì, nella notte, con il fatto di dover incontrare quell'amico, di cui ha fornito però un nome sbagliato. Dagli accertamenti è emerso un collegamento tra i due autori del furto e la terza persona lì presente. Entrambi i ladri, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto; per lo stesso reato è stata denunciata in stato di libertà la terza persona. Da ulteriori accertamenti, emerge anche che a carico del 40enne ci sono un obbligo di soggiorno a Orta Nova, in provincia di Foggia, e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. (Rpi)